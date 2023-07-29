النصر الإماراتي يعلن رسميا ضم الإيطالي مانولو غابياديني

بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن اللاعب سينضم للنصر لـ3 مواسم، وبقيمة مالية للعقد تصل إلى 3 ملايين يورو.

غابياديني يعد من أبرز مهاجمي الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة، ولعب مع سامبدوريا منذ 2019.

وبدأ النجم الإيطالي مسيرته الاحترافية في أتالانتا عام 2009، وبعد ذلك انتقل إلى يوفنتوس في 2012 ومنه إلى سامبدوريا عام 2013.

وفي 2015، رحل غابياديني إلى نابولي ثم انضم لساوثهامبتون عام 2017، ثم عاد لصفوف سامبدوريا في 2019، حيث ظل معه حتى هبوط الفريق من الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وعلى صعيد الأندية، لعب غابياديني 449 مباراة، سجل فيها 113 هدفا وصنع 31.