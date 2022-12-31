رئيس الاتحاد الروسي: لا قرار بشأن احتمال انتقال موسكو للاتحاد الآسيوي
قال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، إن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لم يعربوا عن نيتهم الانتقال للاتحاد الآسيوي حتى مع استمرار تعليق عضوية موسكو في الاتحاد الأوروبي (اليويفا).
وقرر اليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) في فبراير شباط حرمان جميع الفرق الروسية سواء الأندية أو المنتخبات الوطنية من المشاركة في مسابقاتهما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ديوكوف قوله الليلة الماضية: "هل كان أي عضو في اللجنة التنفيذية مع الانتقال للاتحاد الآسيوي؟ لم يعبر أحد عن موافقته على هذا الأمر".
وتصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" لكن الإيقاف منع روسيا من التأهل لكأس العالم 2022، بينما مُنع فريق السيدات من المشاركة في بطولة أوروبا في وقت سابق من هذا العام.
ودفعت هذه الخطوة الاتحاد الروسي لمناقشة الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
لكن تاس ذكرت أن اللجنة التي اجتمعت أمس قررت إنشاء مجموعة عمل للتفاعل مع الفيفا واليويفا والاتحادات القارية الأخرى.
وأضاف ديوكوف أن "(المناقشة) لم تكن تتعلق بالانتقال إلى آسيا.. اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بإشراك جميع الأطراف من أجل صياغة موقف موحد".
واستأنف الاتحاد الروسي وأربعة أندية روسية ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية، لكن الاستئنافات ضد قرار الفيفا واليويفا بالإيقاف من جميع المسابقات حتى إشعار آخر تم رفضها في يوليو تموز الماضي.
وقبل الاتحاد الآسيوي أعضاء جددًا من اتحادات قارية أخرى في الماضي، ورحب بأستراليا في مسابقاته بعد أن غادرت اتحاد أوقيانوسيا عام 2006.