رئيس الاتحاد الروسي: لا قرار بشأن احتمال انتقال موسكو للاتحاد الآسيوي

قال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، إن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لم يعربوا عن نيتهم الانتقال للاتحاد الآسيوي حتى مع استمرار تعليق عضوية موسكو في الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

وقرر اليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) في فبراير شباط حرمان جميع الفرق الروسية سواء الأندية أو المنتخبات الوطنية من المشاركة في مسابقاتهما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.