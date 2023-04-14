ترتيب دوري أدنوك: الوحدة يسقط في فخ التعادل أمام دبا
سقط نادي الوحدة في فخ التعادل أمام دبا بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت، على استاد دبا، في ختام الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، ليبتعد عن صراع المنافسة على اللقب.
كان الوحدة الأكثر استحواذاً على الكرة، فيما اعتمد دبا على الهجمات المرتدة، ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.
واكتسب دبا الثقة في الشوط الثاني، ليفتتح التسجيل بهدف سجله جاندير برينو في الدقيقة 47.
وهذا أول هدف يسجّله برينو في دوري أدنوك للمحترفين في مباراته الـ19.
وأكمل الوحدة اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج لاعبه أحمد راشد بالبطاقة الحمراء، بعد عرقلته ألفارو دي أوليفيرا المنفرد في الدقيقة 82.
ورغم ذلك اقتنص الوحدة هدف التعادل بواسطة علاء الدين زهير في الدقيقة 98.
وبهذا التعادل يهدر الوحدة فرصة الارتقاء إلى وصافة الترتيب ويرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشارقة الرابع.
بينما رفع دبا رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثالث عشر.
ويتصدر شباب الأهلي دبي المسابقة برصيد 49 نقطة بفارق خمس نقاط أمام العين حامل اللقب.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: