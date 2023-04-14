ترتيب دوري أدنوك: الوحدة يسقط في فخ التعادل أمام دبا

كان الوحدة الأكثر استحواذاً على الكرة، فيما اعتمد دبا على الهجمات المرتدة، ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

واكتسب دبا الثقة في الشوط الثاني، ليفتتح التسجيل بهدف سجله جاندير برينو في الدقيقة 47.

وهذا أول هدف يسجّله برينو في دوري أدنوك للمحترفين في مباراته الـ19.

وأكمل الوحدة اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج لاعبه أحمد راشد بالبطاقة الحمراء، بعد عرقلته ألفارو دي أوليفيرا المنفرد في الدقيقة 82.

ورغم ذلك اقتنص الوحدة هدف التعادل بواسطة علاء الدين زهير في الدقيقة 98.