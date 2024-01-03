النصر يحسم مصير الإيفواري سيكو فوفانا
كشفت تقارير إعلامية عن مصير الإيفواري سيكو فوفانا لاعب نادي النصر السعودي مع الفريق، بعد العروض التي تلقاها للرحيل.
الإيفواري سيكو فوفانا، انضم إلى نادي النصر، في الصيف الماضي، قادمًا من لانس الفرنسي، بعقد لمدة 3 مواسم.
وقال الإعلامي سانتي أونا المختص بأخبار الانتقالات، إن إدارة نادي النصر تتجه للإبقاء على سيكو فوفانا، خلال المرحلة المقبلة.
وقال أونا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لم يتغير شيء من جانب النصر. ليس لديهم حتى الآن أي نية لفتح محادثات بشأن سيكو فوفانا".
وأضاف: "إدارة النصر تعتبر اللاعب الإيفواري لاعبًا أساسيًا".
وينتهي عقد اللاعب الإيفواري، صاحب الـ28 عامًا، مع النصر السعودي بنهاية موسم 2026.
وشارك سيكو فوفانا في 19 مباراة مع النصر السعودي في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، قبل أن ينضم إلى منتخب كوت ديفوار الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمُقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري.
كما تُوّج سيكو فوفانا مع النصر بلقب البطولة العربية.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.