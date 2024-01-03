النصر يحسم مصير الإيفواري سيكو فوفانا

الإيفواري سيكو فوفانا، انضم إلى نادي النصر، في الصيف الماضي، قادمًا من لانس الفرنسي، بعقد لمدة 3 مواسم.

وقال الإعلامي سانتي أونا المختص بأخبار الانتقالات، إن إدارة نادي النصر تتجه للإبقاء على سيكو فوفانا، خلال المرحلة المقبلة.

وقال أونا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لم يتغير شيء من جانب النصر. ليس لديهم حتى الآن أي نية لفتح محادثات بشأن سيكو فوفانا".

وأضاف: "إدارة النصر تعتبر اللاعب الإيفواري لاعبًا أساسيًا".