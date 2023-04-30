تقرير: عودة ميسي لبرشلونة "مُعقدة".. لا يمتلك سوى عرض الهلال

وقال مارتن أريفالو في حواره مع شبكة (ESPN): "تلقيت معلومات، اليوم، تقول إن عودة ميسي إلى برشلونة أصبحت معقدة".

وأوضح: "على الرغم من أن كل شيء كان على المسار الصحيح وفعل ميسي كل شيء للعودة إلا أن الاتفاق بين برشلونة والليغا معقد".

وتابع: "مازال متبقيًا 60 يومًا في عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، وسيحاول النادي الفرنسي فتح مفاوضات التجديد معه مرة أخرى".

ولم يتفق ميسي مع باريس سان جيرمان على تمديد العقد بين الطرفين، على الرغم من أن الفريق الفرنسي يواصل الضغط على النجم الأرجنتيني لإقناعه بالاستمرار في باريس.

وشدد الصحفي الأرجنتيني على أن ميسي لا يتملك حاليًا سوى عرض وحيد من الهلال السعودي، ووالده مقتنع بالعرض الهلالي.