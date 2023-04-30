تقرير: عودة ميسي لبرشلونة "مُعقدة".. لا يمتلك سوى عرض الهلال
كشف الصحفي الأرجنتيني مارتن أريفالو أن مسألة عودة ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة مرة أخرى أصبحت "معقدة".
وتحدثت تقارير إسبانية عديدة، خلال الأيام الأخيرة، عن اقتراب عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة.
وغادر ميسي برشلونة في صيف 2021 بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا، وانضم النجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
وقال مارتن أريفالو في حواره مع شبكة (ESPN): "تلقيت معلومات، اليوم، تقول إن عودة ميسي إلى برشلونة أصبحت معقدة".
وأوضح: "على الرغم من أن كل شيء كان على المسار الصحيح وفعل ميسي كل شيء للعودة إلا أن الاتفاق بين برشلونة والليغا معقد".
وتابع: "مازال متبقيًا 60 يومًا في عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، وسيحاول النادي الفرنسي فتح مفاوضات التجديد معه مرة أخرى".
ولم يتفق ميسي مع باريس سان جيرمان على تمديد العقد بين الطرفين، على الرغم من أن الفريق الفرنسي يواصل الضغط على النجم الأرجنتيني لإقناعه بالاستمرار في باريس.
وشدد الصحفي الأرجنتيني على أن ميسي لا يتملك حاليًا سوى عرض وحيد من الهلال السعودي، ووالده مقتنع بالعرض الهلالي.
يذكر أن عدة تقارير صحفية أكدت نهاية رحلة ميسي مع باريس سان جيرمان، بعد الفشل في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقده.
ورغم ذلك خرج باريس سان جيرمان من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي مع ميسي ونجوم آخرين.
وسجل ميسي الموسم الحالي 20 هدفًا، وصنع 19 في 36 مباراة مع باريس سان جيرمان.
ويريد ميسي مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، ويريد البقاء في أوروبا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.