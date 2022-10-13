صحيفة: سالم الدوسري يغيب عن المنتخب السعودي في كأس العالم للإصابة

قالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن النجم سالم الدوسري سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة مما يعني غيابه عن تشكيلة "الأخضر" في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر.

وأضافت الصحيفة في صدر صفحتها الرئيسية في عددها الصادر يوم الخميس أنه يتبقى 38 يوما على لقاء السعودية والأرجنتين الأول في المونديال وبذلك يتأكد غيابه رسميا عن البطولة.

وخضع الدوسري لعملية استئصال الزائدة الدودية وبالتالي خوضه فترة استشفاء. لكن تراجع أداء اللاعب البالغ عمره 31 عاما قبل هذه الجراحة ثم تأكد غيابه عن كأس العالم يضع السعودية في مأزق نظرا لأهمية اللاعب الكبيرة في تشكيلة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للفريق.

وحرص المدير الفني الفرنسي على ضم الدوسري لتشكيلة مكونة من 32 لاعبا بينهم أربعة حراس مرمى، بينهم ثلاثة ليسوا الخيار الأول في أنديتهم وواحد يلعب في ناد بالدرجة الثانية، في تشكيلة أولية لكأس العالم الشهر القادم.

وضم المدرب الفرنسي كل من محمد العويس وفواز القرني ونواف العقيدي، والثلاثة ليسوا الخيار الأول في الهلال والشباب والنصر على الترتيب. ويلعب الحارس الرابع محمد اليامي في الأهلي المنافس في الدرجة الثانية.

كما أعاد رينارد ضم عبد الرحمن العبود لاعب وسط الاتحاد المتألق هذا الموسم، بعد استبعاده من تشكيلته السابقة، كما استدعى مجددا رياض شراحيلي لاعب أبها البالغ من العمر 29 عاما والذي خاض مباراته الدولية الأولى الشهر الماضي فقط.

ووضع الدوسري المصاب ضمن تشكيلة لاعبي الوسط رغم أنه لا يزال يعاني من الإصابة لكن تأكيد صحيفة "الرياضية" على غيابه عن البطولة قد يدفع المدير الفني الفرنسي لاستبعاده في وقت لاحق قبل إعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا لخوض المونديال.

ويخوض المنتخب السعودي خمس مباريات ودية في أبوظبي استعدادا لكأس العالم أمام مقدونيا الشمالية وألبانيا وهندوراس وأيسلندا وبنما.

وتلعب السعودية في المجموعة الثالثة في نهائيات قطر 2022 إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا. وتعادلت السعودية دون أهداف مع الإكوادور والولايات المتحدة الشهر الماضي.