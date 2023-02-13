شيكابالا يعتذر لجماهير الزمالك بعد هدفه في مرمى سموحة (فيديو)
الزمالك يعيش وضعا صعبا حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 7 مباريات في الدوري المصري.
قدم محمود عبدالرازق (شيكابالا) اعتذاره لجماهير الزمالك بعدما سجل هدفا للمارد الأبيض أمام سموحة في الجولة الـ18 من الدوري المصري، اليوم الإثنين.
وسجل شيكابالا هدفا في الدقيقة 35 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ثم ذهب ناحية جماهير الزمالك وقدم اعتذاره للجماهير.
ويعيش الزمالك وضعا صعبا حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 7 مباريات في الدوري المصري بينها الخسارة 0/3 أمام منافسه التقليدي الأهلي.
كما خسر الزمالك على ملعبه 0/1 أمام شباب رياضي بلوزداد في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
ولعب الزمالك، حامل لقب الموسمين الماضيين، 17 مباراة قبل مواجهة سموحة، فاز في 8 منها وخسر 4 مرات وتعادل 5 مرات، ليحصد 29 نقطة في المركز السادس.