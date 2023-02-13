شيكابالا يعتذر لجماهير الزمالك بعد هدفه في مرمى سموحة (فيديو)

ويعيش الزمالك وضعا صعبا حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 7 مباريات في الدوري المصري بينها الخسارة 0/3 أمام منافسه التقليدي الأهلي.

كما خسر الزمالك على ملعبه 0/1 أمام شباب رياضي بلوزداد في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الزمالك، حامل لقب الموسمين الماضيين، 17 مباراة قبل مواجهة سموحة، فاز في 8 منها وخسر 4 مرات وتعادل 5 مرات، ليحصد 29 نقطة في المركز السادس.