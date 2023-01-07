خطأ ساذج من "دي خيا" يكلف مانشستر يونايتد هدفًا أمام إيفرتون (فيديو)

وتلقت شباك دي خيا هدفًا غريبًا، بعدما فشل في استلام الكرة على خط المرمى، لتمر من بين قدميه، ويستغل كودي مهاجم إيفرتون الخطأ، ويهز شباك الشياطين الحمر.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق أنتوني.

وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.