مارسيليا يفجر المفاجأة ويُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا

تقدم أليكسيس سانشيز لمارسيليا في الدقيقة 31 من ضربة جزاء قبل أن يدرك سيرخيو راموس التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 57 سجل رسلان مالينوفيسكي الهدف الثاني لمارسيليا، والذي نجح الفريق المضيف في الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة.

بهذه النتيجة تأهل مارسيليا إلى دور الثمانية من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان.