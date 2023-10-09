نقل مباريات الدوري السعودي للسيدات على ssc

وتنطلق النسخة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات يوم 13 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 أندية.

وأصدر الحساب الرسمي للدوري السعودي الممتاز للسيدات بيانًا عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر قال فيه: "يسرنا أن نُعلن لكم عن بث مباريات الموسم الثاني من دورينا عبر قنوات ssc".