نقل مباريات الدوري السعودي للسيدات على ssc
أعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي الممتاز للسيدات، بث مباريات الدوري الممتاز للسيدات موسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات (ssc) الرياضية السعودية للمرة الأولى في التاريخ.
يقام الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الثانية بنظام الذهاب والإياب، على مدى 14 جولة.
وتنطلق النسخة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات يوم 13 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 أندية.
وأصدر الحساب الرسمي للدوري السعودي الممتاز للسيدات بيانًا عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر قال فيه: "يسرنا أن نُعلن لكم عن بث مباريات الموسم الثاني من دورينا عبر قنوات ssc".
ويشارك في هذه النسخة من الدوري السعودي للسيدات 8 أندية، وهي النصر والهلال والأهلي والاتحاد والشباب وشعلة الشرقية والقادسية والرياض.
ويقام الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الثانية بنظام الذهاب والإياب، على مدى 14 جولة.
وكان نادي النصر بطل النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.