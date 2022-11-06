ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتجاوز لوريان ويحلق في الصدارة
الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 38 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن لانس الثاني.
واصل باريس سان جيرمان نتائجه المميزة في الدوري الفرنسي بعدما تغلب 2/1 على مضيفه لوريان اليوم الأحد في الجولة الـ14 من المسابقة.
وافتتح النجم البرازيلي نيمار التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من هوغو إيكيتيكي، بعد خطأ فادح من يفون مفوغو حارس لوريان.
وتعادل تيريم موفي للوريان في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.
وخطف دانيلو بيريرا هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 81 من ضربة رأس بمساعدة نيمار.
ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 38 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن لانس الثاني.
وحقق باريس سان جيرمان الفوز الـ12 وتعادل مرتين ولم يخسر.
في حين جمدت الخسارة رصيد لوريان عند 27 نقطة من 14 مباراة في المركز الرابع.