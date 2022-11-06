ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتجاوز لوريان ويحلق في الصدارة

واصل باريس سان جيرمان نتائجه المميزة في الدوري الفرنسي بعدما تغلب 2/1 على مضيفه لوريان اليوم الأحد في الجولة الـ14 من المسابقة.

وافتتح النجم البرازيلي نيمار التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من هوغو إيكيتيكي، بعد خطأ فادح من يفون مفوغو حارس لوريان.