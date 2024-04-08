تلقى ضربة قاضية من راندي أورتن.. "سبيد" يظهر في عرض "راسلمينيا 40" (فيديو)
ظهر اليوتبير الشهير "سبيد"، والمعروف بحبه الكبير للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في الليلة الثانية من عرض المصارعة الشهير "راسلمينيا 40"، الذي أقيم، فجر الإثنين.
وشهدت الليلة الأولى إثارة كبيرة، حيث كان الحدث الأبرز هو انتصار رومان رينز وذا روك على كودي رودز وسيث رولينز، في نزال الحدث الرئيس، بالإضافة إلى تتويج سامي زين بطلًا جديدًا للإنتركونتننتال لينهي سيطرة غونتر على اللقب.
وفي الليلة الثانية، وخلال نزال راندي أورتن مع لوغان بول للدفاع عن بطولة الولايات المتحدة، ظهر فجأة اليوتيبر "سبيد" حيث كان يرتدي زيا تنكريا على شكل زجاجة إحدى مشروبات الطاقة، وتدخل لإنقاذ لوغان وسحبه من الحلبة، وهو الأمر الذي أثار غضب أورتن بشدة.
ونزل راندي أورتن من الحلبة وقام بالاشتباك مع "سبيد"، الذي ظل يصرخ في وجه نجم الـWWE، والذي قام بدوره بتنفيذ ضربة قاضية ضد "سبيد" على طاولة التعليق.
وكان هذا التشتيت كافيا؛ إذ سمح للوغان بول بالتعافي، حيث تم طرد أورتن خارج الحلبة، ليحقق الفوز والاحتفاظ ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية في المصارعة الحرة.
وظهر سبيد عقب النزال وهو يبدو مصابا ويضع دعامة حول رقبته، مؤكدا أنه يعاني من صداع شديد، مؤكدا أنه سيذهب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.
ويشتهر دارين جاسون واتكينز باسم "سبيد"، نسبة إلى المحتوى الذي يقدمه عبر موقع "يوتيوب" من خلال برنامج عنوانه "I Show Speed".
ويرتبط سبيد بعلاقة صداقة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ إذ ظهر معه في أكثر من مناسبة سابقة.