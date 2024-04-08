تلقى ضربة قاضية من راندي أورتن.. "سبيد" يظهر في عرض "راسلمينيا 40" (فيديو)

ظهر اليوتبير الشهير "سبيد"، والمعروف بحبه الكبير للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في الليلة الثانية من عرض المصارعة الشهير "راسلمينيا 40"، الذي أقيم، فجر الإثنين.

وشهدت الليلة الأولى إثارة كبيرة، حيث كان الحدث الأبرز هو انتصار رومان رينز وذا روك على كودي رودز وسيث رولينز، في نزال الحدث الرئيس، بالإضافة إلى تتويج سامي زين بطلًا جديدًا للإنتركونتننتال لينهي سيطرة غونتر على اللقب.

وفي الليلة الثانية، وخلال نزال راندي أورتن مع لوغان بول للدفاع عن بطولة الولايات المتحدة، ظهر فجأة اليوتيبر "سبيد" حيث كان يرتدي زيا تنكريا على شكل زجاجة إحدى مشروبات الطاقة، وتدخل لإنقاذ لوغان وسحبه من الحلبة، وهو الأمر الذي أثار غضب أورتن بشدة.