فرحة أيونا والدة ليفاندوفسكي بهدفيه في مباراة بولندا وجزر فارو (فيديو)
ليفاندوفسكي سجل هدفين جاء الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 73، والثاني في الدقيقة 83.
عبرت والدة روبرت ليفاندوفسكي عن فرحتها بهدف نجلها أمام جزر فاروه في تصفيات أمم أوروبا 2024، اليوم الخميس.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين جاء الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 73، والثاني في الدقيقة 83 ليمنح بلاده الفوز 2/0 على جزر فاروه.
وأظهرت الكاميرات والدة ليفاندوفسكي وهي سعيدة بأحد أهداف نجلها حيث بدت وهي ترسل القبلات.
ويملك منتخب بولندا 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة.
وحقق منتخب بولندا الفوز مرتين، وخسر مرتين في 4 مباريات.
وفاز منتخب بولندا على ألبانيا، وجزر فاروه، وخسر من التشيك ومولدوفا.
وسيلعب منتخب بولندا في الجولات المقبلة مع ألبانيا، وجزر فاروه، ومولدوفا والتشيك.