فرحة أيونا والدة ليفاندوفسكي بهدفيه في مباراة بولندا وجزر فارو (فيديو)

عبرت والدة روبرت ليفاندوفسكي عن فرحتها بهدف نجلها أمام جزر فاروه في تصفيات أمم أوروبا 2024، اليوم الخميس.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين جاء الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 73، والثاني في الدقيقة 83 ليمنح بلاده الفوز 2/0 على جزر فاروه.

وأظهرت الكاميرات والدة ليفاندوفسكي وهي سعيدة بأحد أهداف نجلها حيث بدت وهي ترسل القبلات.