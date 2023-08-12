النصر يصعق الهلال ويتوج بطلا للبطولة العربية

توج نادي النصر بطلا للبطولة العربية للأندية بعد فوزه على نظيره الهلال، بنتيجة (2-1)، في المباراة المثيرة التي جمعتهما، مساء السبت، في نهائي المسابقة.

وسجل ميشيل ديلغاود هدف الهلال الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، برأسية من عرضية مالكوم سكنت شباك النصر.

ثم أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، بعدما وجه عرضية متقنة داخل شباك الهلال.