سداسية للهلال في شباك الرياض تحافظ له على صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

وسجل الهلال بواقع هدفين في الشوط الأول، وأربعة أهداف في الشوط الثاني، بينما سجل علي الزقعان هدف الرياض الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

افتتح الكسندر ميتروفيتش التسجيل في الدقيقة 30 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ياسر الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجاء الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 68 بواسطة ناصر الدوسري، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الرابع في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وحملت اللحظات الأخيرة من اللقاء هدفين لسالم الدوسري في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف السادس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وجاء تقليص الفارق للرياض عبر الزقعان بعدها بدقيقة واحدة.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متقدما بنقطة واحدة على الاتحاد صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز 16.