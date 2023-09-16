سداسية للهلال في شباك الرياض تحافظ له على صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)
قسا الهلال على ضيفه الرياض ليتغلب عليه 6-1 في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في أمسية شهدت تألق سالم الدوسري وتسجيله هدفين.
وسجل الهلال بواقع هدفين في الشوط الأول، وأربعة أهداف في الشوط الثاني، بينما سجل علي الزقعان هدف الرياض الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
افتتح الكسندر ميتروفيتش التسجيل في الدقيقة 30 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ياسر الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وجاء الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 68 بواسطة ناصر الدوسري، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الرابع في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.
وحملت اللحظات الأخيرة من اللقاء هدفين لسالم الدوسري في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف السادس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وجاء تقليص الفارق للرياض عبر الزقعان بعدها بدقيقة واحدة.
ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متقدما بنقطة واحدة على الاتحاد صاحب المركز الثاني.
وتجمد رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز 16.
الفتح يقسو على الخليج
وفي مباراة ثانية، فاز الفتح على مضيفه الخليج 3-1.
سجل المغربي مراد باتنا هدفين في الدقيقتين 10 و13، وسفيان بن دبكة في الدقيقة 66.
وقلص فابيو مارتينيز لاعب الخليج الفارق في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.
ورفع الفتح رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخليج عند خمس نقاط في المركز 12.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: