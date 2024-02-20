العهد يهزم الكهرباء ويبلغ نهائي غرب كأس الاتحاد الآسيوي

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالنتيجة نفسها، ليصبح مجموع المباراتين 1-1، إذ فاز الفريق العراقي 1-صفر في مباراة الذهاب.

وتصدى مصطفى مطر حارس العهد لركلة، بينما ذهبت أخرى خارج المرمى، ثم أنقذ بنفسه التسديدة الحاسمة بنجاح وقاد فريقه للنهائي.

ويلتقي العهد في النهائي النهضة العُماني، الذي فاز 4-2 بمجموع المباراتين على الرفاع البحريني.