العهد يهزم الكهرباء ويبلغ نهائي غرب كأس الاتحاد الآسيوي
تأهل العهد اللبناني لنهائي منطقة الغرب بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه 4-2 بركلات الترجيح على الكهرباء العراقي.
وسجل الاسكتلندي لي إروين مهاجم العهد هدف المباراة الوحيد بضربة رأس قوية في الدقيقة 85، لينتهي الوقت الأصلي بفوز الفريق اللبناني 1-صفر، ليعادل النتيجة الإجمالية للمباراتين.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالنتيجة نفسها، ليصبح مجموع المباراتين 1-1، إذ فاز الفريق العراقي 1-صفر في مباراة الذهاب.
وتصدى مصطفى مطر حارس العهد لركلة، بينما ذهبت أخرى خارج المرمى، ثم أنقذ بنفسه التسديدة الحاسمة بنجاح وقاد فريقه للنهائي.
ويلتقي العهد في النهائي النهضة العُماني، الذي فاز 4-2 بمجموع المباراتين على الرفاع البحريني.