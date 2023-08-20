اشتباكات واقتحام الملعب واعتداء على حارس في مباراة تشيسترفيلد وأولدهام (فيديو)

اشتبك مشجعو تشيسترفيلد ومنافسه أولدهام على أرض الملعب بعد هدف مثير، أمس السبت، في الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة.

وتقدم آش بالمر لتشيسترفيلد في الدقيقة 61، وتعادل جيمس نوروود لأولدهام في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأدى ذلك إلى احتفالات صاخبة، حيث غزا مشجعو أولدهام الضيف أرض الملعب للاحتفال مع لاعبيهم وأمام جمهور تشيسترفيلد المضيف.