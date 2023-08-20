اشتباكات واقتحام الملعب واعتداء على حارس في مباراة تشيسترفيلد وأولدهام (فيديو)
اشتبك مشجعو تشيسترفيلد ومنافسه أولدهام على أرض الملعب بعد هدف مثير، أمس السبت، في الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة.
وتقدم آش بالمر لتشيسترفيلد في الدقيقة 61، وتعادل جيمس نوروود لأولدهام في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأدى ذلك إلى احتفالات صاخبة، حيث غزا مشجعو أولدهام الضيف أرض الملعب للاحتفال مع لاعبيهم وأمام جمهور تشيسترفيلد المضيف.
وتُظهر لقطات من المباراة المشجعين من كلا الجانبين يوجهون اللكمات لبعضهم البعض، كما تم إلقاء الألعاب النارية على أرض الملعب.
واعتدى مشجعون على هاري تيرير حارس مرمى تشيسترفيلد وتم دفعه أرضًا أثناء احتجاجه على هدف التعادل لأولدهام.
وأصدر أولدهام بيانا يدين فيه الحادث المروع، وقال: "أولدهام أتلتيك يدين أي تعدٍ على ميدان اللعب واستخدام الألعاب النارية".
وأضاف: "نحن نفخر بشغف مشجعينا ولكن سلوك كل من يمثل النادي يجب أن يظل قانونيًا في جميع الأوقات".
وتابع: "سنتعاون بشكل كامل مع جميع التحقيقات التي تم إجراؤها".
ويحتل تشيسترفيلد المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة وحصد 10 نقاط من 4 مباريات، وهو نفس رصيد بارنت المتصدر ووصيفه سوليهل مورس، في حين يملك أولدهام اتلتيك 4 نقاط من 4 مباريات في المركز الـ16.