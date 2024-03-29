بعد أيام من مغادرته السجن.. داني ألفيس يتعرض لموقف صادم في إسبانيا

لم تنتهِ مشاكل النجم السابق لمنتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني، داني ألفيس، حتى بعد خروجه من السجن بكفالة، يوم الإثنين الماضي، إثر ثبوت تورطه في قضية الاعتداء الجنسي على امرأة إسبانية داخل حانة في مدينة برشلونة نهاية العام 2022.

ووفقًا لما أوردته تقارير إسبانية، واجه النجم السابق موقفًا صادمًا عندما كان يهم بالدخول إلى مركز الشرطة، يوم الخميس، في مدينة برشلونة للتسجيل الاعتيادي، وذلك بقرار من السلطات الإسبانية.

وقبل وصوله إلى مركز الشرطة، واجهت مجموعة من الشبان والرجال والنسوة، داني ألفيس بعبارات وشتائم لاذعة محاولين الاعتداء عليه.

وبحسب ما أوردته صحيفة إسبانية، تعالت الأصوات في وجه ألفيس مخاطبة إياه: "أيها المعتدي .. المغتصب.. لو كنت في البرازيل لتعرضت للقتل." كما خاطبه آخرون بالقول: "أنت مجرم بائس" فيما حاول البعض الاقتراب منه لمواصلة التهجم عليه لولا الطوق الأمني الذي كان موجودًا بالقرب من المكان.

وكانت السلطات الإسبانية أطلقت سراح داني ألفيس من أحد سجون مدينة برشلونة، الإثنين، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).

وحُوكم اللاعب السابق، البالغ من العمر 43 عامًا، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بعد الاعتداء على امرأة جنسيًا داخل حانة في مدينة برشلونة.