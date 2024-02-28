بينهم ميسي ورونالدو.. 10 نجوم سبقوا هالاند إلى "الخماسيات"

قدم النجم النرويجي إرلينغ هالاند مباراة رائعة رفقة فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت لصالح كتيبة بيب غوارديولا بستة أهداف مقابل هدفين.

هالاند كان له نصيب الأسد من تلك الأهداف؛ إذ سجل أول خمسة منها، وصنع له كيفن دي بروينه أول أربعة أهداف.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى لهالاند التي يسجل فيها خمسة أهداف؛ إذ فعلها في العام الماضي عندما حقق فريقه الثلاثية التاريخية، ووقتها سجل خمسة أهداف في شباك لايبزيغ بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من ذلك لا يزال تسجيل هالاند لخمسة أهداف أمرًا مميزًا، بالأخص أنه جاء في بطولة جديدة لم يفعل فيها ذلك من قبل وهي كأس الاتحاد الإنجليزي.

هالاند يملك رقمًا قياسيًا آخر فيما يتعلق بعدد الأهداف التي سجلها في مباراة واحدة، وهو تسعة أهداف، وقد كانت مباراة رسمية له مع منتخب بلاده تحت 19 عامًا في بطولة كأس العالم التي أقيمت في بولندا عام 2019.

وقتها كان المنتخب النرويجي يلعب أمام نظيره هندوراس في دور المجموعات من تلك البطولة، وسجل هالاند تسعة أهداف، أي أقل من ضعف خماسيته الأخيرة.

وبالعودة لتسجيله خماسية في شباك لوتون، فهالاند ليس الوحيد الذي حقق ذلك الإنجاز، فقد سبقه الكثير من النجوم، دعونا نستعرض أبرزهم فيما يأتي: