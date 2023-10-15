دوري السوبر الأفريقي.. الترجي يعلن نقل مباراته ضد مازيمبي إلى تنزانيا

وقال الترجي، عبر صفحته على فيسبوك، إن المباراة ستقام في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في دار السلام عاصمة تنزانيا، بينما تقام مباراة الإياب في موعدها بتونس بعدها بثلاثة أيام.

وفيما يلي بيان الترجي كاملا:

تلقى الترجي الرياضي التونسي منذ قليل رسالة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مفادها أن مباراة ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي أمام نادي مازيمبي الكونغولي ستُقام يوم 22 أكتوبر في دار السلام بتنزانيا، بينما تقام مباراة الإياب في موعدها بتونس يوم 25 أكتوبر.