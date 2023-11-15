مارسيلو: كريستيانو رونالدو عرض علي الانضمام لنادي النصر

أكد مارسيلو، نجم فلومينينسي البرازيلي، عن تلقيه عرضًا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد، من أجل الانضمام إليه في صفوف النصر السعودي.

ويرتبط مارسيلو بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو بحكم لعبهما معًا لفترة طويلة في ريال مدريد الإسباني خلال الفترة من (2009-2018).

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن اهتمام النصر بالتعاقد مع الظهير البرازيلي المخضرم في الفترة الماضية، بطلب من رونالدو، ولكن لم يتم وقتئذ تأكيد أو نفي المعلومة.