مارسيلو: كريستيانو رونالدو عرض علي الانضمام لنادي النصر
أكد مارسيلو، نجم فلومينينسي البرازيلي، عن تلقيه عرضًا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد، من أجل الانضمام إليه في صفوف النصر السعودي.
ويرتبط مارسيلو بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو بحكم لعبهما معًا لفترة طويلة في ريال مدريد الإسباني خلال الفترة من (2009-2018).
وكانت تقارير إعلامية كشفت عن اهتمام النصر بالتعاقد مع الظهير البرازيلي المخضرم في الفترة الماضية، بطلب من رونالدو، ولكن لم يتم وقتئذ تأكيد أو نفي المعلومة.
وقال مارسيلو في حواره مع صحيفة "أوغوغو"، اليوم الأربعاء: "رونالدو تحدث معي عن فكرة الانتقال إلى النصر السعودي منذ فترة"
وأضاف: "كانت لدي بعض العروض ليس فقط من النصر، لكنني كنت بحاجة للعودة إلى جذوري في البرازيل، شيء ما أخبرني أنني يجب أن أعود".
يذكر أن مارسيلو، البالغ 35 عامًا، قضى الموسم الماضي مع أولمبياكوس اليوناني بعد رحيله عن ريال مدريد، قبل أن يعود في فبراير الماضي إلى نادي فلومينينسي الذي شهد بدايته في كرة القدم.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أسهم مارسيلو في فوز فريقه بلقب كوبا ليبرتادوريس والتأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.