طار النرويجي إيرلينغ هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؛ بعد أن أحرز هدفي مانشستر سيتي الأول والثاني في شباك برايتون أند هوف ألبيون، خلال مباراة الفريقين بالبريميرليغ.

تقدم هالاند في الدقيقة 22 بعد استلامه بينية من حارسه إيدرسون، ليراوغ حارس برايتون، ويضع الكرة في الشباك محرزًا الهدف الأول.

وعزز هالاند تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا بفارق 8 أهداف عن هاري كين نجم توتنهام صاحب المركز الثاني بـ9 أهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1 إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي 17

2 هاري كين توتنهام هوتسبير 9

3 إيفان طوني برينتفورد 8

4 ألكسندر.ميتروفيتش فولهام 8