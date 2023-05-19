يورغن كلوب: غيابي لن يؤثر على ليفربول

وقال كلوب إن الناس من حوله كان يتوقعون أن يتعرض لعقوبة أشد بشكل يتجاوز الإيقاف لمباراتين بسبب انتقاده الحكم عقب فوز فريقه المثير 4-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الشهر الماضي.

وأضاف كلوب للصحفيين قبل مباراة ليفربول على أرضه أمام استون فيلا: "كنت أتوقع توقيع عقوبة عليَّ، لا بأس، أود أن أعرف أين ستذهب الأموال.. اعتقد الناس أنها ستكون أطول، ويمكنني مشاهدة المباراة من موقع أفضل، وسأكون على اتصال بطاقمي التدريبي".

وتابع: "إذا كان هذا لغرض جيدًا، فأنا سعيد بدفعها، وإذا احتفظ الاتحاد الإنجليزي بها سيتعين علينا التحدث مرة أخرى.

ويأتي غياب كلوب في فترة حسّاسة بالنسبة لليفربول، خامس الدوري، حيث يطمح لإنهاء الموسم في مركز مؤهل الى المسابقة القارية الأمّ، إذ يتخلف حاليًا عن يونايتد الرابع بنقطة واحدة إلا أنّ الأخير خاض مباراة أقل.