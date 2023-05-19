يورغن كلوب: غيابي لن يؤثر على ليفربول
أصرّ مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، على أن إيقافه لن يكون له تأثير سلبي على محاولة ليفربول اللحاق بمانشستر يونايتد في السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل.
وسيغيب المدرب الألماني عن مباراتين، بدءًا من لقاء غد السبت، ضد أستون فيلا، مع تغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (94657.50 دولارًا) لاتهامه الحكم بول تيرني بوجود شيء ما في نفسه "ضد ليفربول".
وقال كلوب إن الناس من حوله كان يتوقعون أن يتعرض لعقوبة أشد بشكل يتجاوز الإيقاف لمباراتين بسبب انتقاده الحكم عقب فوز فريقه المثير 4-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الشهر الماضي.
وأضاف كلوب للصحفيين قبل مباراة ليفربول على أرضه أمام استون فيلا: "كنت أتوقع توقيع عقوبة عليَّ، لا بأس، أود أن أعرف أين ستذهب الأموال.. اعتقد الناس أنها ستكون أطول، ويمكنني مشاهدة المباراة من موقع أفضل، وسأكون على اتصال بطاقمي التدريبي".
وتابع: "إذا كان هذا لغرض جيدًا، فأنا سعيد بدفعها، وإذا احتفظ الاتحاد الإنجليزي بها سيتعين علينا التحدث مرة أخرى.
ويأتي غياب كلوب في فترة حسّاسة بالنسبة لليفربول، خامس الدوري، حيث يطمح لإنهاء الموسم في مركز مؤهل الى المسابقة القارية الأمّ، إذ يتخلف حاليًا عن يونايتد الرابع بنقطة واحدة إلا أنّ الأخير خاض مباراة أقل.
ويحتل ليفربول المركز الخامس في الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الذي لديه مباراة مؤجلة.
ويتطلع النادي القادم من مرسيسايد لتمديد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 8 مباريات ومواصلة مطاردة التأهل لدوري أبطال أوروبا عندما يواجه أستون فيلا.
وتلقى فريق المدرب كلوب دفعة مع عودة المهاجم روبرتو فيرمينو للمنافسة على المشاركة منذ البداية بعد تعافيه من إصابة عضلية.
وسيغادر فيرمينو، ونابي كيتا، وجيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد-تشامبرلين، الفريق بعد انتهاء عقودهم في نهاية الموسم.
وكان الرباعي جزءًا من الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا في 2019، وساعد النادي على الفوز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا في موسم 2019-2020.
وقال كلوب: "ستكون هذه المباراة صعبة للغاية لأسباب مختلفة، نحن نقول وداعًا، من وجهة نظري، لأربعة من أساطير ليفربول".
واختتم: "كان اثنان منهم هنا عندما وصلت (لتدريب النادي)، ميلي وبوبي، وكل الأشياء الجيدة التي حدثت لم تكن لتتحقق بدونهما".