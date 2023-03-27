توقف مباراة الجزائر والنيجر لمنح اللاعبين فرصة للإفطار (فيديو)

توقفت مباراة الجزائر مع النيجر لمنح اللاعبين فرصة للإفطار وكسر الصيام، اليوم الإثنين، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وبمجرد نداء الأذان، في الدقيقة 77، أطلق الحكم الصافرة، حيث أفطر اللاعبون، وتناولوا الماء والتمر.

وأظهر مقطع الفيديو أيضا إفطار المشجعين الذين تواجدوا في المدرجات لمشاهدة المباراة.

وامتد توقف المباراة لـ5 دقائق حيث تم استئناف اللعب.