توقف مباراة الجزائر والنيجر لمنح اللاعبين فرصة للإفطار (فيديو)
توقفت مباراة الجزائر مع النيجر لمنح اللاعبين فرصة للإفطار وكسر الصيام، اليوم الإثنين، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.
وبمجرد نداء الأذان، في الدقيقة 77، أطلق الحكم الصافرة، حيث أفطر اللاعبون، وتناولوا الماء والتمر.
وأظهر مقطع الفيديو أيضا إفطار المشجعين الذين تواجدوا في المدرجات لمشاهدة المباراة.
وامتد توقف المباراة لـ5 دقائق حيث تم استئناف اللعب.
فوز وتأهل
وحجز منتخب الجزائر مقعده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه 1/0 على النيجر.
وسجل بغداد بونجاح الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة من المباراة.
ورفع الفوز رصيد منتخب الجزائر إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، في حين جمدت الخسارة رصيد النيجر عند نقطتين في المركز الثالث.
وحقق منتخب الجزائر الفوز الرابع، حيث فاز 2/0 على أوغندا و2/0 على تنزانيا و2/1 و1/0 على النيجر.
وسيلعب منتخب الجزائر في آخر جولتين مع أوغندا وتنزانيا. وكان منتخب المغرب أول المتأهلين لبطولة أمم أفريقيا 2023.