يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على أودينيزي

كانت انطلاقة يوفنتوس واعدة في استاد فرويلي إذ تقدم في الدقيقة الثانية عبر فيدريكو كييزا بتسديدة منخفضة مستغلا تمريرة دوسان فلاهوفيتش.

وحول فلاهوفيتش النتيجة إلى 2-صفر من ركلة جزاء وأضاف أدريان رابيو الهدف الثالث بضربة رأس قوية قبل الاستراحة.

وسيطر يوفنتوس في الشوط الثاني دون صنع الكثير من الفرص بعد أن حسم اللقاء مبكرا.