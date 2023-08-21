يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على أودينيزي
استهل يوفنتوس الموسم الجديد بفوز سهل 3-صفر على مضيفه أودينيزي بينما انتفض ليتشي بهدفين متأخرين ليهزم لاتسيو وصيف بطل الموسم الماضي 2-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.
كانت انطلاقة يوفنتوس واعدة في استاد فرويلي إذ تقدم في الدقيقة الثانية عبر فيدريكو كييزا بتسديدة منخفضة مستغلا تمريرة دوسان فلاهوفيتش.
وحول فلاهوفيتش النتيجة إلى 2-صفر من ركلة جزاء وأضاف أدريان رابيو الهدف الثالث بضربة رأس قوية قبل الاستراحة.
وسيطر يوفنتوس في الشوط الثاني دون صنع الكثير من الفرص بعد أن حسم اللقاء مبكرا.
ليتشي يقلب تأخره أمام لاتسيو
وفي مباراة أخرى قلب ليتشي تأخره بهدف أمام لاتسيو إلى فوز 2 - 1.
احتفل قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي ببداية موسمه الثامن مع ناديه بافتتاح التسجيل في الدقيقة 26 بلمسة متقنة فوق حارس ليتشي بعد تمريرة لويس ألبرتو العرضية.
وقلب ليتشي الطاولة في الشوط الثاني ليسجل هدفين في الدقيقتين 85 و87 عبر بونتوس ألمكفيست وفيدريكو دي فرانشيسكو ليلهب الحماس في استاد فيا ديل ماري.