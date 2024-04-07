مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مواجهات نارية على صعيد الدوريات الأوروبية والكونفدرالية الأفريقية.
وستكون المباريات الأبرزببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمباريات الفرق العربية وعلى رأسها مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر.
كما يشهد الدوري الإنجليزي، قمة مثيرة تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، الذي يعاني من تخبط النتائج.
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد ضد ليفربول - 05:30 بتوقيت السعودية - bein sports 1 HD.
شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي - 07:30 بتوقيت السعودية - bein sports 1 HD.
توتنهام ضد نوتنغهام فورست - 08:00 بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.
الكونفدرالية الأفريقية
دريمز ضد الملعب المالي - 07:00 بتوقيت السعودية - bein sports 6 HD.
الزمالك ضد مودرن فيوتشر - 11:00 بتوقيت السعودية - bein sports 6 HD.
اتحاد الجزائر ضد ريفرز يونايتد - 12:00 بتوقيت السعودية - bein sports 7 HD.
نهضة بركان ضد أبوسليم - 01:00 بتوقيت السعودية - bein sports 8 HD.
الدوري الإيطالي
مونزا ضد نابولي - 04:00 بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.
كالياري ضد أتالانتا - 07:00 بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.
هيلاس فيرونا ضد جنوى - 07:00 بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 2.
يوفنتوس ضد فيورنتينا - 09:45 بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.
الدوري السعودي
أبها ضد الفتح - 10:00 بتوقيت السعودية - SSC HD.
الفيحاء ضد الأخدود - 10:00 بتوقيت السعودية - SSC HD.
الرائد ضد الحزم - 10:00 بتوقيت السعودية - SSC HD.