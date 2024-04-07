مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مواجهات نارية على صعيد الدوريات الأوروبية والكونفدرالية الأفريقية.

وستكون المباريات الأبرزببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمباريات الفرق العربية وعلى رأسها مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر.

كما يشهد الدوري الإنجليزي، قمة مثيرة تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، الذي يعاني من تخبط النتائج.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد ليفربول - 05:30 بتوقيت السعودية - bein sports 1 HD.

شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي - 07:30 بتوقيت السعودية - bein sports 1 HD.

توتنهام ضد نوتنغهام فورست - 08:00 بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.