هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، بينما يقع ليفربول في المركز 11 برصيد 10 نقاط جمعها من 8 مباريات حيث حقق انتصارين وخسر مثلهما وتعادل في 4 مباريات.

ويطمح ليفربول لاستعادة توهجه وعدم الابتعاد أكثر عن المنافسة، خصوصاً مع الدفعة المعنوية التي حققها بالانتصار الكبير على رينجرز الإسكتلندي 7-1 في دوري أبطال أوروبا وتسجيل نجمه المصري محمد صلاح ثلاثية كاملة.

فيما يسعى السيتي لمواصلة تضييق الخناق على آرسنال المتصدر والذي لا يفصله عن رجال بيب غوارديولا سوى نقطة وحيدة.

وخاض فريق ليفربول 4 مباريات على ملعبه في الموسم الحالي، وحقق الفوز خلالها في مباراتين وتعادل في مثلهما، ويسعى أصحاب الأرض، للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع إيفرتون ثم برايتون، قبل أن يخسر أمام المتصدر آرسنال.