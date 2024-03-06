قبل مواجهة بايرن.. القبض على مشجع للاتسيو في ميونخ بسبب تأدية تحية هتلر

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ منافسه لاتسيو الإيطالي، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وفاز لاتسيو 1-صفر في المباراة الأولى.

وقالت شرطة ميونخ في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما بسبب تأدية التحية، وتم إطلاق سراحه بعد دفع كفالة.

وشاركت وسائل إعلام إيطالية مقطع فيديو يُظهر جماهير لاتسيو وهم يتجمعون في حانة لتقديم الجعة في ميونخ، وهم يهتفون بحماس 'دوتشي!. دوتشي! دوتشي!' - وهو مصطلح مألوف للديكتاتور الإيطالي السابق وحليف هتلر، بينيتو موسوليني.