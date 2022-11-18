واين روني يرد على كريستيانو رونالدو

وخلال مقابلة مع بيرس مورجان، تحدث رونالدو عن الانتقادات التي تلقاها من زملائه السابقين في الفريق، مثل روني وجاري نيفيل.

وكشف رونالدو أنه لا يستطيع فهم الانتقادات، وأشار إلى أنهم لم يعودوا أصدقاء له قبل وصف روني بـ "الجرذ".