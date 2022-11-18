واين روني يرد على كريستيانو رونالدو
رد المهاجم الإنجليزي السابق وأين روني على زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.
ولعب روني مع رونالدو لمدة ست سنوات في أولد ترافورد حقق خلالها مسيرة مميزة بينها الفوز بلقب في دوري أبطال أوروبا موسم 2007/2008.
وخلال مقابلة مع بيرس مورجان، تحدث رونالدو عن الانتقادات التي تلقاها من زملائه السابقين في الفريق، مثل روني وجاري نيفيل.
وكشف رونالدو أنه لا يستطيع فهم الانتقادات، وأشار إلى أنهم لم يعودوا أصدقاء له قبل وصف روني بـ "الجرذ".
وسُئل روني عن المقابلة أثناء حضوره حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2022 في دبي، ورد قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "حسنًا، اسمع، كريستيانو رونالدو لاعب رائع، وكما قلت من قبل، هو وميسي أفضل لاعبين على الأرجح مارسا اللعبة".
وأضاف: "مرة أخرى، هذا ليس انتقادًا، ما قلته هو أن العمر يأتي إلينا جميعًا، ومن الواضح أن كريستيانو يشعر الآن أنه كان عليه أخيرًا التعامل مع ذلك".
وتابع: "من الواضح أنه أجرى مقابلة، وأصبحت عالمية، وهذا غريب، بعض التعليقات غريبة، لكنني متأكد من أن مانشستر يونايتد سيتعامل مع الأمر بمجرد أن يروا المقابلة كاملة، وسيتخذون أي إجراء يتناسب مع هذه التصريحات".
وفي وقت سابق من الموسم، سُئل روني عما إذا كان مانشستر يونايتد فريقًا أفضل مع وجود رونالدو على الدكة.
وقال لشبكة "talkSPORT": "لا، لا أعتقد ذلك. يمكن القول إن رونالدو وميسي هما أفضل لاعبين على الإطلاق".
وأضاف: "لكني أعتقد أن الأشياء التي قام بها منذ بداية الموسم غير مقبولة لمانشستر يونايتد، رأيت روي كين يدافع عنه، لن يقبل روي ذلك، لن يقبل روي ذلك على الإطلاق".
وتابع: "بالنسبة لكريستيانو، فقط انزل رأسك واعمل وكن مستعدًا للعب عندما يحتاجك المدرب، إذا لم تفعل فستصبح غير مرغوب بك".