تصفيات كأس أمم أفريقيا: منتخب تونس يهزم بوتسوانا.. وتعادل الجزائر مع تنزانيا

وفشل منتخب الجزائر، الذي ضمن مسبقًا التأهل لكأس الأمم الأفريقية، في التسجيل أمام تنزانيا لتنتهي المباراة على التعادل السلبي في المجموعة السادسة.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

وفي وقت سابق تأهل منتخبا غانا وأنغولا إلى كأس الأمم الأفريقية لينضما إلى منتخبات الجزائر، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، ومصر، وغينيا الاستوائية، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، والمغرب، ونيجيريا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتونس، وزامبيا.

وتقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج التي تأهلت تلقائيًا باعتبارها الدولة المضيفة.