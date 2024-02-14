دون أي لاعب من المنتخبات العربية.. التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، التشكيلة المثالية لكأس الأمم التي استضافتها كوت ديفوار وفازت بها.

ولم تضم التشكيلة أي لاعب من المنتخبات العربية، بينما هيمن أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة على التشكيلة.

وضمت التشكيلة ثلاثة لاعبين من كوت ديفوار هم: جيسلان كونان، وجان ميشيل سيري، وفرانك كيسيه، وساعد هدف كيسيه في النهائي صاحب الضيافة على الفوز باللقب.

كما ضمت التشكيلة ثلاثة لاعبين من نيجيريا وصيفة البطل وهم: أولا أينا، ووليام تروست إيكونغ، وأديمولا لوكمان.

كما ظهر لاعبان من جنوب أفريقيا في التشكيلة المثالية بعد مسيرتها الخيالية للمركز الثالث وهما: الحارس رونوين وليامز، وتيبوهو موكوينا.

ودخل وليامز التاريخ حين تصدى لأربع ركلات ترجيح في مباراة واحدة خلال البطولة.

كما ضمت التشكيلة لاعبين اثنين من الكونغو الديمقراطية صاحبة المركز الرابع وهما: يوان ويسا، وتشانسيل مبيمبا.