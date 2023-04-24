الهلال يصعق الاتحاد ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
من المقرر أن يلعب الهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة النصر والوحدة التي تقام غدًا الإثنين.
تأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه الدرامي بنتيجة 1/0 على منافسه الاتحاد، اليوم الأحد، في نصف النهائي.
ورغم الفرص المتاحة انتهى الشوطان الأول والثاني على التعادل السلبي ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وجاء هدف المباراة الوحيد بالنيران الصديقة، وسجله المدافع المصري أحمد حجازي بعد كرة عرضية من موسى ماريغا في الدقيقة 106.
ومن المقرر أن يلعب الهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة النصر والفيحاء التي تقام غدًا الإثنين.
وبعد تغلبه على النصر، الأسبوع الماضي، يأتي الانتصار على الاتحاد ليدخل الهلال ذهاب النهائي القاري أمام أوراوا رد دياموندز الياباني، السبت المقبل، في أفضل حال.
وأنهى هدف حجازي آمال الاتحاد بحصد الثلاثية المحلية، إذ نال الفريق لقب كأس السوبر، في يناير الماضي، ويتصدر الدوري المحلي قبل 7 جولات من النهاية.