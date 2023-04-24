الهلال يصعق الاتحاد ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه الدرامي بنتيجة 1/0 على منافسه الاتحاد، اليوم الأحد، في نصف النهائي.

ورغم الفرص المتاحة انتهى الشوطان الأول والثاني على التعادل السلبي ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.