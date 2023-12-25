طبيعة إصابة محمد الشناوي
تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لإصابة أجبرته على الخروج من مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي لكأس السوبر المصرية لكرة القدم المقامة في الإمارات، اليوم الإثنين.
وطلب الشناوي التبديل بعدما بدا أنه يعاني من إصابة عضلية خلال الشوط الأول ليشارك الحارس البديل مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36.
ونقلت فضائية "صدى البلد" عن مصادر داخل النادي الأهلي أن إصابة محمد الشناوي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.
وسيقوم الشناوي بعمل أشعة عقب المباراة لتحديد حجم إصابته وموقفه من المباراة المقبلة.
ويلتقي الفائز من الأهلي وسيراميكا مع فيوتشر الذي تأهل للنهائي على حساب بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية 14-13 بعد أن لعب كل فريق 17 ركلة ترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
وتأتي إصابة قائد الأهلي بعد أيام من تألقه في كأس العالم للأندية التي حصد فيها الفريق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-2 على أوراوا رد دياموندز الياباني، وقبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي ستبدأ في 13 يناير من العام المقبل.
وخاض الشناوي مباريات الأهلي الثلاث في البطولة أساسيا أمام الاتحاد وفلومينينسي وأوراوا، إذ قدم أداء لافتا في المباراة الأولى بعدما تصدى لركلة جزاء من كريم بنزيمة وساهم في فوز فريقه 3-1.
وضم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الشناوي لقائمته الموسعة لكأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير كانون الثاني المقبل إلى 11 فبراير شباط.
ويستهل منتخب مصر مشواره أمام موزامبيق يوم 14 يناير قبل مواجهة غانا في 18 يناير. ويختتم مشواره أمام الرأس الأخضر في 22 من الشهر ذاته.