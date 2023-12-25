طبيعة إصابة محمد الشناوي

وتأتي إصابة قائد الأهلي بعد أيام من تألقه في كأس العالم للأندية التي حصد فيها الفريق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-2 على أوراوا رد دياموندز الياباني، وقبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي ستبدأ في 13 يناير من العام المقبل.

وخاض الشناوي مباريات الأهلي الثلاث في البطولة أساسيا أمام الاتحاد وفلومينينسي وأوراوا، إذ قدم أداء لافتا في المباراة الأولى بعدما تصدى لركلة جزاء من كريم بنزيمة وساهم في فوز فريقه 3-1.

وضم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الشناوي لقائمته الموسعة لكأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير كانون الثاني المقبل إلى 11 فبراير شباط.

ويستهل منتخب مصر مشواره أمام موزامبيق يوم 14 يناير قبل مواجهة غانا في 18 يناير. ويختتم مشواره أمام الرأس الأخضر في 22 من الشهر ذاته.