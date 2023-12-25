سجال بين غلطة سراي وفنربخشة بعد إصابة قوية لإيكاردي
دخل ناديا غلطة سراي وفنربخشة في سجال كلامي محتدم بعد المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري التركي حيث تعادلا سلبيًا.
وشهدت المواجهة الكثير من الأحداث العنيفة، إذ تعرض ماورو إيكاردي، نجم غلطة ساري، لإصابة قوية أسفل عينه عقب اصطدامه بعارضة المرمى، ورغم ذلك لم يتدخل الحكم أو تقنية الفيديو.
وسبق هذه اللقطة تعرض اللاعب الأرجنتيني للكثير من الالتحامات العنيفة من قِبل لاعبي فنربخشة، خاصة التدخل القوي من ألكسندر دجيكو أمام أنظار الحكم، وهو ما أثار غضب نادي غلطة سراي.
وقال النادي في بيان رسمي: "أولئك الذين يريدون العدالة لأنفسهم فقط يواصلون التلاعب بكرة القدم التركية من كل وسيلة، غرفة تقنية الفيديو و26 كاميرا لا تستطيع الرؤية ونشعر بالخجل منهم".
وأضاف بيان غلطة سراي: "أولئك الذين أوصلوا كرة القدم التركية إلى هذه النقطة سيشعرون بالخجل".
في حين رد نادي فنربخشة، ساخرًا: "محاولة خلق حالة من تقمص شخصية الضحية من خلال إصابة اللاعب في القائم بالمرمى، نترك الأمر لتقدير الجمهور".
ونشر إيكاردي صورته حيث ظهرت كدمات سوداء تحت عينه، في حين قال لاعب فنربخشة إدين دجيكو ساخرًا: "هذا الرجل اصطدم في المرمى ويقومون بوضع الصورة على إنستغرام ويبكون من أجل ضربة جزاء".
وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أهدر لاعبوهما جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
وبقي فنربخشة في الصدارة برصيد 44 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه غلطة سراي، حامل اللقب، الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، حيث يبتعد الثنائي بفارق 14 نقطة أمام أقرب ملاحقيهما طرابزون سبور، صاحب المركز الثالث.
وتستضيف السعودية، مواجهة تاريخية تجمع بين قطبي الكرة التركية غلطة سراي وفنربخشة، ضمن نهائي كأس السوبر التركي لعام 2023، يوم الجمعة، على ملعب الأول بارك.