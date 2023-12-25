سجال بين غلطة سراي وفنربخشة بعد إصابة قوية لإيكاردي

دخل ناديا غلطة سراي وفنربخشة في سجال كلامي محتدم بعد المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري التركي حيث تعادلا سلبيًا.

وشهدت المواجهة الكثير من الأحداث العنيفة، إذ تعرض ماورو إيكاردي، نجم غلطة ساري، لإصابة قوية أسفل عينه عقب اصطدامه بعارضة المرمى، ورغم ذلك لم يتدخل الحكم أو تقنية الفيديو.

وسبق هذه اللقطة تعرض اللاعب الأرجنتيني للكثير من الالتحامات العنيفة من قِبل لاعبي فنربخشة، خاصة التدخل القوي من ألكسندر دجيكو أمام أنظار الحكم، وهو ما أثار غضب نادي غلطة سراي.

وقال النادي في بيان رسمي: "أولئك الذين يريدون العدالة لأنفسهم فقط يواصلون التلاعب بكرة القدم التركية من كل وسيلة، غرفة تقنية الفيديو و26 كاميرا لا تستطيع الرؤية ونشعر بالخجل منهم".

وأضاف بيان غلطة سراي: "أولئك الذين أوصلوا كرة القدم التركية إلى هذه النقطة سيشعرون بالخجل".