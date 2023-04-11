إيقاف محمد عبدالمنعم وتغريم الأهلي وبيراميدز بعد أحداث نهائي كأس مصر
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي 3 مباريات في مسابقة كأس مصر، بعد طرده في مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، أمس الإثنين؛ لاعتدائه على لاعب بيراميدز بدون كرة.
وأكمل الأهلي، الذي توج أمس ببطولة كأس مصر، آخر خمس دقائق من الوقت الإضافي بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع محمد عبد المنعم إثر الاعتداء على البديل التونسي فخر الدين بن يوسف بدون كرة.
وتقرر إيقاف عبد المنعم مدافع الأهلي ثلاث مباريات في كأس مصر بعدما تلقى البطاقة الحمراء؛ بسبب الاعتداء بالضرب دون كرة على فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.
كما قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على اللاعب محمد عبدالمنعم بسبب طرده في المباراة النهائية لكأس مصر.
وفي نفس السياق تم توقيع عدد من العقوبات على فريقي الأهلي وبيراميدز عقب اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الإثنين، بنهائي كأس مصر موسم 2021 - 2022.
وجاءت العقوبات كالتالي:
1- توقيع عقوبة على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيه للسباب الجماعي.
2- توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه علي النادي الأهلي لنزول اللاعبين أرض الملعب بدون إذن، للاحتفال عقب إحراز الفريق الهدف الأول.
3- إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي 3 مباريات في مسابقة كأس مصر.
4- توقيع غرامة 25 ألف جنيه علي نادي بيراميدز لتكرار الاعتراض من قبل الجهاز الفني على حكم المباراة.
يذكر أن الأهلي توج بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة 38 في تاريخه بفضل هدف من حمدي فتحي في الوقت الإضافي منح فريقه الفوز 2-1 على بيراميدز في نهائي نسخة موسم 2021-2022 في استاد القاهرة، اليوم الاثنين.
ورفع الأهلي رصيده من الألقاب إلى 145 بطولة في تاريخه الطويل.
وسيلتقي الأهلي مع الزمالك حامل لقب الدوري في كأس السوبر، الشهر المقبل.