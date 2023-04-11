إيقاف محمد عبدالمنعم وتغريم الأهلي وبيراميدز بعد أحداث نهائي كأس مصر

وأكمل الأهلي، الذي توج أمس ببطولة كأس مصر، آخر خمس دقائق من الوقت الإضافي بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع محمد عبد المنعم إثر الاعتداء على البديل التونسي فخر الدين بن يوسف بدون كرة.

وتقرر إيقاف عبد المنعم مدافع الأهلي ثلاث مباريات في كأس مصر بعدما تلقى البطاقة الحمراء؛ بسبب الاعتداء بالضرب دون كرة على فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

كما قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على اللاعب محمد عبدالمنعم بسبب طرده في المباراة النهائية لكأس مصر.

وفي نفس السياق تم توقيع عدد من العقوبات على فريقي الأهلي وبيراميدز عقب اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الإثنين، بنهائي كأس مصر موسم 2021 - 2022.