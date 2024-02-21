ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يخطف الوصافة بالفوز على برينتفورد

واستعاد هالاند، الذي دفع الكاميرا قبل ثلاثة أيام لإحباطه بعدما أهدر تسع فرص للتسجيل محققا الرقم الأسوأ في مسيرته في التعادل 1-1 مع تشيلسي، حسه التهديفي ورفع عدد أهدافه في الدوري إلى 17.

افتتح المهاجم النرويجي الأهداف في الدقيقة 71 حين انطلق بسرعة نحو تمريرة طولية من خوليان ألفاريز ليتفوق على المدافع كريستوفر آير قبل أن يسدد في مرمى الحارس مارك فليكن.

وبذلك يكون هالاند قد سجل في شباك جميع الفرق التي لعب أمامها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يسبق لهداف الدوري الموسم الماضي مواجهة لوتون تاون بعد.