ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يخطف الوصافة بالفوز على برينتفورد
محا إرلينغ هالاند أي تساؤلات حول لمسته التهديفية بعدما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد في الفوز 1-صفر على ضيفه برنتفورد اليوم الثلاثاء ليتقدم الفائز للمركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واستعاد هالاند، الذي دفع الكاميرا قبل ثلاثة أيام لإحباطه بعدما أهدر تسع فرص للتسجيل محققا الرقم الأسوأ في مسيرته في التعادل 1-1 مع تشيلسي، حسه التهديفي ورفع عدد أهدافه في الدوري إلى 17.
افتتح المهاجم النرويجي الأهداف في الدقيقة 71 حين انطلق بسرعة نحو تمريرة طولية من خوليان ألفاريز ليتفوق على المدافع كريستوفر آير قبل أن يسدد في مرمى الحارس مارك فليكن.
وبذلك يكون هالاند قد سجل في شباك جميع الفرق التي لعب أمامها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يسبق لهداف الدوري الموسم الماضي مواجهة لوتون تاون بعد.
ولدى سيتي والذي لم يخسر في آخر 10 مباريات في الدوري وتساوى أخيرا مع منافسيه على اللقب ليفربول وآرسنال في عدد المباريات التي خاضها، 56 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على آرسنال.
ويحتل برنتفورد المركز 14 ويتقدم عن منطقة الهبوط بفارق خمس نقاط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: