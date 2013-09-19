كيف تفوق صلاح على ميسي ورونالدو

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صلاح يبدأ المسابقة مبكرا من الدور التمهيدي الثالث حيث سجل هدفا في مكابي تل أبيب الإسرائيلي ثم سجل هدفين بشباك لودوغوريتس بلغراد البلغاري قبل هدفه الأخير في تشيلسي الانكليزي.