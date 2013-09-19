كيف تفوق صلاح على ميسي ورونالدو

القاهرة- (خاص) من إبراهيم السيد
سبق الجناح الدولي المصري، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في قائمة هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى الآن.
صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي أقوى مسابقات كرة القدم في العالم، فيما يأتي ميسي ورنالدو في المركز الثالث.
وسجل جناح بازل السويسري 4 أهداف فيما، تمكن ميسي ورونالدو من تسجيل 3 أهداف.
يذكر أن صلاح بدأ المسابقة مبكرا من الدور التمهيدي الثالث حيث سجل هدفا في مكابي تل أبيب الإسرائيلي ثم سجل هدفين بشباك لودوغوريتس بلغراد البلغاري، قبل هدفه الأخير في تشيلسي الانكليزي.
ويتصدر السلوفاكي ماريان سيسوفسكي لاعب فيكتوريا بلزن قائمة هدافي دوري الأبطال بالاشتراك مع البلغاري شيركوف لاعب زينيت سان بطرس برج الروسي ولهما 5 أهداف كاملة.
وهناك اجتهادات أخرى تقول أن أهداف الأدوار التمهيدية لا تحتسب، وهذا يعني أن ميسي ورنالدو قد يكونا هم من تصدرا قائمة الهدافين، وفي انتظار حسم الاتحاد الأوروبي للأمر.