تصرف مثير من يوسف بلايلي تجاه الحكمة غادة محاط (فيديو)

وفازت المولودية 2/0 على وداد تلمسان، في مباراة ربع نهائي كأس الجزائر مساء الأحد.

وعلى ملعب "5 جويلية 1962" قررت حكمة الساحة غادة محّاط، إعطاء كارت أصفر للاعب يوسف بلايلي بعد أن اعترض على قرارها بتغيير ضربة حرة عند منتصف الملعب.

وعند قيام الحكمة غادة محّاط بإشهار الكارت الأصفر في وجه يوسف بلايلي، دخل اللاعب الجزائري في تلاسن معها، وحاول مسك يدها ليمنعها من إعطائه الإنذار.

يذكر أن الحكمة غادة محّاط قد أعربت عن سعادتها بإدارة تلك المباراة دون التطرق لتصرف بلايلي.

وقالت عقب اللقاء: "الحمد لله وأشكر الجمهور على الأجواء الخرافية والاتحادية على منحي الثقة".

وأضافت: "هدفي هو المشاركة في كأس العالم للرجال".