منتخب العراق يتجاوز قطر ويتأهل لنهائي خليجي 25 (فيديو)
تأهل منتخب العراق إلى نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 25)، بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على قطر في نصف النهائي الأول، اليوم الإثنين.
وعلى ملعب البصرة الدولي كان منتخب العراق البادئ بالتسجيل بهدف من توفيع إبراهيم بايش في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عادت من مشعل برشم حارس قطر.
وأدرك منتخب قطر التعادل بهدف سجله عمرو عبدالفتاح علي سراج في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من جلال حسن حاجم حارس العراق في إبعاد الكرة بشكل صحيح.
وسجل أيمن حسين الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (تغير اتجاهها) بعد خطأ دفاعي جديد من لاعبي قطر.
وانتهى الشوط الأول بتقدم العراق 2/1 ولم ينجح لاعبو المنتخبين في التسجيل في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بتفوق أسود الرافدين.
وسيلعب منتخب العراق في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة البحرين وعمان التي تقام على ملعب الميناء في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب البصرة الدولي، يوم الخميس 19 يناير الحالي.
ومنتخب الكويت هو أكثر منتخب تتويجًا بكأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من عمان والإمارات ولقب وحيد للبحرين.
وكان آخر ألقاب العراق في كأس الخليج العربي العام 1988.