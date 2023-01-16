منتخب العراق يتجاوز قطر ويتأهل لنهائي خليجي 25 (فيديو)

تأهل منتخب العراق إلى نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 25)، بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على قطر في نصف النهائي الأول، اليوم الإثنين.

وعلى ملعب البصرة الدولي كان منتخب العراق البادئ بالتسجيل بهدف من توفيع إبراهيم بايش في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عادت من مشعل برشم حارس قطر.