مايويذر الملاكم البارع يهزم الفاريز

واشنطن- أقدم الأمريكي فلويد مايويذر عرضاً رائعاً في فنون اللعبة ليتفوق على المكسيكي سول كانيلو الفاريز وينتزع منه لقبيه في وزن فوق المتوسط من رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي ليل السبت في لاس فيجاس.

ولم يتجرع الفاريز اي هزيمة قبل هذا النزال وبدأ المباراة بمحاولة ابطاء ايقاع مايويذر عن طريق تسديد اللكمات الخطافية لجسد المنافس لكن مايويذر رد سريعا بضربات خاطفة.

وهذا هو الانتصار 45 للملاكم الأمريكي دون هزيمة من بينها 26 بالضربة القاضية.

وكلما كان الفاريز الذي حقق 42 انتصارا من بينها 30 بالضربة القاضية مقابل تعادل وحيد وهزيمة يلعب بشكل هجومي كان اكثر عرضة للكمات مايويذر السريعة.

وبعد ثلاث جولات افتتاحية هادئة نسبيا بدأ مايويذر يكشر عن انيابه في الجولة الرابعة مسددا وابلا من الضربات لرأس الفاريز منهيا هذه الجولة بلكمة يمينية هائلة لمنافسه.

وفي الجولة الخامسة سدد مايويذر وابلا من الضربات المتنوعة افقدت المنافس توازنه.

وحينما حاول الفاريز الضغط على مايويذر في الجولة السابعة ودفعه في ركن الحلبة تفادى الملاكم الامريكي ضربات المنافس ورد بضربات يمينية قبل ان يدفع المنافس المكسيكي على الحبال.

وحدث الشيء ذاته في الجولة العاشرة حيث تحول مايويذر من الدفاع الى الهجوم.

وقال مايويذر الفائز بالقاب في خمسة اوزان "اعتقد انني فرضت ايقاعي مبكرا ربما كنت سأصل للضربة القاضية لكني اخذت وقتي وكان نزالا عظيما."

من جهته قال الفاريز "لم استطع مواصلة الضغط. كان بارعا في تفادي الضربات وتحلى بالذكاء. يملك خبرة عظيمة ولم استطع ايقافه. في الجولات الاخيرة شعرت بخيبة امل وادركت انني خاسر لا محالة. انه ملاكم عظيم." واشاد مايويذر بمنافسه.

وقال "لقد قاتل كالابطال الليلة. ملاكم مثله يستطيع النهوض من كبوته سريعا. مارست هذه الرياضة على مدار 17 عاما ولذلك اعتقد ان مستقبلا باهرا ينتظره بغض النظر عن الهزيمة."