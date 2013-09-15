طولان يرفض الجزيرة للمرة الثالثة

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد

رفض حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء حوار تلفزيوني لقناة الجزيرة الرياضية القطرية.

موقف طولان هو الثالث، بعدما رفض التسجيل مع ذات القناة من قبل خلال مباراتي الزمالك مع الأهلي وأورلاندو بيراتس.

وتواجد مراسل الجزيرة في ستاد الجونة بالغردقة لإجراء عدة حوارات تلفزيونية، عن مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الخامسة من مبارايات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

غير أن مدرب الزمالك، رفض التسجيل مع القناة القطرية، مبرراً ذلك بمواقفها وتغطيتها لأحداث مصر السياسية، والتي يراها طولان غير محايدة على الإطلاق.

يذكر أن حلمي طولان يعد من أشد مؤيدي المؤسسة العسكرية المصرية، ويمتلك علاقات وطيدة مع قادة القوات المسلحة القدامى أمثال المشير محمد حسين طنطاوي.