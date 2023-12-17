ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يفوز على مونزا ويقلص الفارق مع يوفنتوس
فاز ميلان 3-صفر على ضيفه مونزا ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، حيث سجل يان كارلو سيميتش هدفا في مشاركته الأولى مع الفريق.
تقدم ميلان مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد انطلاقة فردية من تيجاني ريندرز وتجاوزه ثلاثة لاعبين من مونزا ليتوغل داخل المنطقة ثم يسدد كرة مرت بين ساقي الحارس ميكيلي دي جريجوريو.
وضاعف صاحب الأرض تقدمه في الدقيقة 41 بعد أن أرسل رافائيل لياو الكرة تجاه المرمى من الجهة اليمنى ليلحق بها البديل يان كارلو سيميتش قبل لورينسو كولومبو ويضعها في الشباك.
وضمن ميلان النقاط الثلاث في الدقيقة 76 بعد جهد رائع أنهاه البديل الآخر نواه أوكافور.
وبعد الفوز ظل ميلان في المركز الثالث في الترتيب لكنه يملك 32 نقطة ليقلص الفارق مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني إلى خمس نقاط.
ويحتل مونزا المركز 11 برصيد 21 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: