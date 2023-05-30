بعد الحكم عليه بالسجن.. أنجيه الفرنسي يفسخ تعاقده مع الجزائري إلياس شتي

وحُكم على إلياس شتي بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ، في أبريل/ نيسان الماضي، بسبب مزاعم اعتداء جنسي.

وتم تقديم شكوى ضد إلياس شتي صاحب الـ28 عامًا من شابة زعمت أن اللاعب الجزائري لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي، في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال فترة التوقف الدولي بسبب مونديال قطر.

ولدى احتجاز الظهير الأيسر لدى الشرطة في أنجيه، اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وشارك إلياس شتي في 6 مباريات فقط مع أنجيه، قبل أن يهبط النادي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.