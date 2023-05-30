إلياس شتي
إلياس شتي

بعد الحكم عليه بالسجن.. أنجيه الفرنسي يفسخ تعاقده مع الجزائري إلياس شتي

تم الحكم على إلياس بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي.
إرم نيوز

أعلن نادي أنجيه متذيل ترتيب الدوري الفرنسي فسخ عقد مدافعه الدولي الجزائري إلياس شتي، بسبب إدانته بالسجن قبل شهرين بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقال النادي الذي هبط إلى الدرجة الثانية في بيان رسمي اليوم: "اتخذ هذا القرار آخذًا بعين الاعتبار الحقائق المزعومة والمعترف بها من قبل اللاعب".

إلياس شتي شارك في 6 مباريات فقط مع أنجيه، قبل أن يهبط النادي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وحُكم على إلياس شتي بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ، في أبريل/ نيسان الماضي، بسبب مزاعم اعتداء جنسي.

وتم تقديم شكوى ضد إلياس شتي صاحب الـ28 عامًا من شابة زعمت أن اللاعب الجزائري لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي، في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال فترة التوقف الدولي بسبب مونديال قطر.

ولدى احتجاز الظهير الأيسر لدى الشرطة في أنجيه، اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وشارك إلياس شتي في 6 مباريات فقط مع أنجيه، قبل أن يهبط النادي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

اعتداء جنسي
أنجيه

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