بعد الحكم عليه بالسجن.. أنجيه الفرنسي يفسخ تعاقده مع الجزائري إلياس شتي
أعلن نادي أنجيه متذيل ترتيب الدوري الفرنسي فسخ عقد مدافعه الدولي الجزائري إلياس شتي، بسبب إدانته بالسجن قبل شهرين بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي.
وقال النادي الذي هبط إلى الدرجة الثانية في بيان رسمي اليوم: "اتخذ هذا القرار آخذًا بعين الاعتبار الحقائق المزعومة والمعترف بها من قبل اللاعب".
وحُكم على إلياس شتي بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ، في أبريل/ نيسان الماضي، بسبب مزاعم اعتداء جنسي.
وتم تقديم شكوى ضد إلياس شتي صاحب الـ28 عامًا من شابة زعمت أن اللاعب الجزائري لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي، في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال فترة التوقف الدولي بسبب مونديال قطر.
ولدى احتجاز الظهير الأيسر لدى الشرطة في أنجيه، اعترف بالتهم الموجهة إليه.
وشارك إلياس شتي في 6 مباريات فقط مع أنجيه، قبل أن يهبط النادي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.