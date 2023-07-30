البطولة العربية: الوداد يُفرط في تقدمه أمام أهلي طرابلس ويتعادل للمرة الثانية (فيديو)

سجل المدافع أيوب العملود للوداد هدفا بضربة رأس في شباك محمد نشنوش حارس أهلي طرابلس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد، اُحتسب هدف أحمد كراوع الذي تابع تسديدة مرتدة من العارضة لزميله علي أبو عرقوب ليتعادل أهلي طرابلس بعد دقائق من الاستراحة.

وغادر المهاجم كراوع اللقاء قبل 21 دقيقة من النهاية محمولا على محفة؛ بسبب الإصابة وشارك صالح الطاهر بدلا منه.

وتلقى هشام بوسفيان لاعب الوداد البديل بطاقة حمراء قرب النهاية بعد تدخل حكم الفيديو المساعد بداعي الاعتداء على التونسي هيثم العيوني لاعب أهلي طرابلس في كرة مشتركة.

وكان الوداد قد عانى من بطاقة حمراء في الجولة الأولى بعد طرد يحيى جبران في الشوط الأول أمام السد بعد خطأ عنيف.