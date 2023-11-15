إصابة كامافينغا تُبعده عن تدريب المنتخب الفرنسي (فيديو)
تعرَّض إدواردو كامافينغا نجم نادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية خلال تدريبات منتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء.
الإصابة التي تعرَّض لها "كامافينغا" جاءت بعد احتكاكه مع عثمان ديمبيلي في التدريبات.
ودخل منتخب فرنسا معسكر منتخب مغلق استعدادًا لمواجهتي جبل طارق واليونان، في فترة التوقف الدولي الحالية في تصفيات يورو 2024.
ويواجه منتخب فرنسا نظيريه جبل طارق واليونان، يومي 18 و21 نوفمبر الجاري، على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو ظهر فيه كامافينغا، وهو يغادر تدريبات المنتخب الفرنسي، بسبب إصابة في الركبة.
وقالت الصحيفة إن الإصابة التي تعرَّض لها كامافينغا جاءت بعد احتكاكه مع عثمان ديمبيلي في التدريبات.
وسيخضع كامافينجا للمزيد من الفحوصات في مدريد للوقوف على مدى خطورة الإصابة، وتعد هذه ضربة أخرى لفريق ريال مدريد بعد إصابة جود بيلينغهام مع المنتخب الإنجليزي.