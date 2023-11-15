إصابة كامافينغا تُبعده عن تدريب المنتخب الفرنسي (فيديو)

ودخل منتخب فرنسا معسكر منتخب مغلق استعدادًا لمواجهتي جبل طارق واليونان، في فترة التوقف الدولي الحالية في تصفيات يورو 2024.

ويواجه منتخب فرنسا نظيريه جبل طارق واليونان، يومي 18 و21 نوفمبر الجاري، على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو ظهر فيه كامافينغا، وهو يغادر تدريبات المنتخب الفرنسي، بسبب إصابة في الركبة.