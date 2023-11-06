ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يعود للانتصارات على حساب الرياض

وهيمن الأهلي على الشوط الأول منذ البداية، إذ أحرز البريكان الهدف الأول في الدقيقة الثانية من مسافة قريبة ولعب تمريرة رائعة، ليسجل جابري فيجا الهدف الثاني الذي ألغاه الحكم في بداية الأمر قبل أن يحتسبه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

واحتاج الأهلي سبع دقائق فقط بعد الاستراحة ليعزز تقدمه بهدف سجله رياض محرز.

ورغم تحسن أداء الرياض في الشوط الثاني، حيث بادر بالهجوم وشكل خطورة على مرمى إدوار مندي في أكثر من مناسبة، فإنه لم يتمكن من تقليص الفارق.