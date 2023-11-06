ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يعود للانتصارات على حساب الرياض
سجل فراس البريكان هدفا ولعب تمريرة حاسمة في فوز الأهلي 3-صفر على ضيفه الرياض، في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأحد، ليعود الفريق إلى درب الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.
وهيمن الأهلي على الشوط الأول منذ البداية، إذ أحرز البريكان الهدف الأول في الدقيقة الثانية من مسافة قريبة ولعب تمريرة رائعة، ليسجل جابري فيجا الهدف الثاني الذي ألغاه الحكم في بداية الأمر قبل أن يحتسبه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
واحتاج الأهلي سبع دقائق فقط بعد الاستراحة ليعزز تقدمه بهدف سجله رياض محرز.
ورغم تحسن أداء الرياض في الشوط الثاني، حيث بادر بالهجوم وشكل خطورة على مرمى إدوار مندي في أكثر من مناسبة، فإنه لم يتمكن من تقليص الفارق.
بهذا يعود الأهلي إلى درب الانتصارات بعد خسارته 3-1 أمام الهلال في الدوري و2-1 أمام أبها بكأس الملك.
ويرتفع رصيد الأهلي إلى 25 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف التعاون ثالث الترتيب وسبع نقاط خلف الهلال المتصدر، بينما يتجمد رصيد الرياض عند 11 نقطة في المركز 14.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: