رامون دياز يحذر لاعبي الهلال من هذا الموقف قبل مباراة أوراوا

وقال دياز في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا أحب النظر للوراء، نحن في الهلال سعداء بالوصول للنهائي للمرة الثانية على التوالي، ومستعدون بشكل جيد وسنأخذ حذرنا".

وأضاف: "ننتظر هذه المباراة طيلة الموسم ونملك لاعبين أصحاب خبرات في هذه البطولة وسبق لهم الفوز باللقب مرتين".

وحذر دياز من التقليل من أوراوا البطل مرتين، مشيرا إلى تطور الكرة اليابانية مؤخرا.

وتابع: "اليابان في تطور مستمر وتقدم كرة جيدة، والدليل ما شاهدناه من منتخب اليابان في كأس العالم 2022".

وواصل: "أوراوا منظم في الدفاع وأرقامه الهجومية جيدة، أعرف العقلية اليابانية التي تتسم بالانضباط والتنظيم، لكننا نثق في قدرتنا على اختراق دفاع أي منافس".

وتراجعت نتائج الهلال في الدوري المحلي ليحتل وصيف بطل كأس العالم للأندية المركز الرابع في ظل تركيزه في النهائي الآسيوي، لكن هدافه أوديون إيجالو اعتبر المباريات السابقة تجارب قوية قبل الصدام مع أوراوا. وأبلغ المهاجم النيجيري الصحفيين: "استعد الفريق بشكل جيد وخضنا مباريات قوية قبل هذا النهائي تعطينا ثقة للحصول على اللقب".

وأضاف: "هذا أول نهائي لي بالبطولة لكنني تحدثت مع زملائي عن النهائيين السابقين وسنقاتل جميعا للظفر باللقب الجديد".

وتقام مباراة الإياب في السادس من مايو أيار في سايتاما.