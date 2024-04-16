ترتيب الدوري الإنجليزي.. فوز كاسح لتشيلسي على إيفرتون

تألق كول بالمر

وسجل كول بالمر ثلاثة أهداف في أول 30 دقيقة ليسجل ثاني ثلاثية له على التوالي على ملعب ستامفورد بريدج، قبل أن يعود ويسجل هدفا في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

وجاء هدف الهدف الأول بعد 13 دقيقة عندما راوغ غاريد برانثويت بتمرير الكرة بين قدميه وتبادلها مع نيكولاس جاكسون ثم أطلق تسديدة مباشرة من حافة منطقة الجزاء في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وبعدها بخمس دقائق، سجل الهدف الثاني حيث تصدى بيكفورد لتسديدة جاكسون لتتحول نحو بالمر الذي وضعها في الشباك الخالية بضربة رأس.

وأهدى بيكفورد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 29 حين اعترض بالمر تمريرة حارس إيفرتون ليسدد ببراعة بقدمه اليمنى، وهي القدم الضعيفة، من فوق حارس مرمى إنجلترا.

وهذه الثلاثية الثانية تواليا لبالمر في ستامفورد بريدج بعد أن سجل ثلاثة أهداف، بما في ذلك هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع، في الفوز 4/3 على مانشستر يونايتد في الرابع من أبريل الجاري.

وسجل بالمر 23 هدفا حتى الآن هذا الموسم وبات أول لاعب في تشيلسي يتخطى 20 هدفا في الموسم منذ إدين هازارد موسم 218/2019.

وسيلعب تشيلسي مع مانشستر سيتي يوم 20 أبريل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.