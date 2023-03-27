منتخب الجزائر يهزم النيجر ويتأهل لكأس أمم أفريقيا 2023 (فيديو)

حجز منتخب الجزائر مقعده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه 1/0 على النيجر، اليوم الإثنين.

وعلى ملعب رادس في العاصمة التونسية، سجل بغداد بونجاح الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة من المباراة لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة التي من المقرر إقامتها في ساحل العاج.