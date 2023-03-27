منتخب الجزائر يهزم النيجر ويتأهل لكأس أمم أفريقيا 2023 (فيديو)
منتخب الجزائر سيلعب في آخر جولتين مع أوغندا وتنزانيا.
حجز منتخب الجزائر مقعده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه 1/0 على النيجر، اليوم الإثنين.
وعلى ملعب رادس في العاصمة التونسية، سجل بغداد بونجاح الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة من المباراة لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة التي من المقرر إقامتها في ساحل العاج.
وجاء هدف بونجاح بعدما تلقى تمريرة من رياض محرز إثر هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يسدد كرة أرضية استقرت في المرمى.
ورفع الفوز رصيد منتخب الجزائر إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، في حين جمدت الخسارة رصيد النيجر عند نقطتين في المركز الثالث.
وحقق منتخب الجزائر الفوز الرابع حيث فاز 2/0 على أوغندا و2/0 على تنزانيا و2/1 و1/0 على النيجر.
وسيلعب منتخب الجزائر في آخر جولتين مع أوغندا وتنزانيا.
وكان منتخب المغرب أول المتأهلين لبطولة أمم أفريقيا 2023.