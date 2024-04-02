تغيير موعد كأس "خليجي 26".. وهذا تاريخ انطلاق البطولة

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الثلاثاء، تعديل موعد إقامة النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج (خليجي 26)، المقرر إقامتها في دولة الكويت، لتنطلق في 21 ديسمبر 2024 وتتواصل حتى 3 يناير 2025.

وذكر الاتحاد، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تعيين موعد جديد لبطولة خليجي 26، لتكون ضربة البداية في 21 ديسمبر، بعد أن كانت البطولة مقررة سابقا في الفترة من 13 حتى 26 ديسمبر 2024.