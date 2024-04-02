تغيير موعد كأس "خليجي 26".. وهذا تاريخ انطلاق البطولة
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الثلاثاء، تعديل موعد إقامة النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج (خليجي 26)، المقرر إقامتها في دولة الكويت، لتنطلق في 21 ديسمبر 2024 وتتواصل حتى 3 يناير 2025.
وذكر الاتحاد، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تعيين موعد جديد لبطولة خليجي 26، لتكون ضربة البداية في 21 ديسمبر، بعد أن كانت البطولة مقررة سابقا في الفترة من 13 حتى 26 ديسمبر 2024.
وتشارك في بطولة كأس الخليج ثمانية منتخبات، هي: الكويت (المنتخب المستضيف)، بالإضافة إلى العراق (حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في البصرة 2023)، ومنتخبات الإمارات وقطر والسعودية وعمان، والبحرين، واليمن.
وينتظر أن يتم الإعلان في الفترة القادمة عن موعد سحب القرعة، وتحديد الملاعب التي ستستضيف المباريات والتدريبات للمنتخبات المشاركة.
جدير بالذكر أن المنتخب الكويتي يحمل الرقم القياسي في عدد التتويج بالبطولة، بعشرة ألقاب.